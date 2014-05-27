2 godine garancije
Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Bart1
27/05/2014
Polska
Doskonaly produkt.
Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM166 Mikrowieża Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM166 Mikrowieża Classic
Jaroslav
01/09/2013
Česká republika
Dobré vlastnosti
Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM166 Klasický hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM166 Klasický hudební mikrosystém