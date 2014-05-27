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Obustavljeno

MCM166 Classic micro sound system

MCM166/12

4.5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM166 Mikrowieża Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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