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Obustavljeno

MCM2000 Micro music system

MCM2000/12

4.7

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2000 Микро музикална система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2000 Микро музикална система

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2000 Microsistem muzical

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2000 Microsistem muzical

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2000 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2000 Mikrowieża

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