Obustavljeno
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2000 Микро музикална система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2000 Микро музикална система
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2000 Microsistem muzical
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2000 Microsistem muzical
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2000 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2000 Mikrowieża