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Obustavljeno

MCM205 Classic micro sound system

MCM205/12

4.3

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.3

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/12/2019

Polska

Polska

Fajna wieża

Nie ma nic do czego mogę się przyczepić. Dźwięk, odtwarzanie muzy czy radia na plus.

Prednosti

głośniki, jakość, pilot w zestawie, łatwość użytkowania

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM205 Mikrowieża Classic

Datum upotrebe 2017-12-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM205 Mikrowieża Classic

Datum upotrebe 2017-12-16

18/12/2013

Polska

Polska

Mały ale ma wielką moc:)

Philips Mikrowieża Classic MCM205 JEST REWELACYJNA. Kupiłam ją już kilka lat temu dla swojej córki i jak dotąd działa idealnie. łatwa w użyciu, jest do niej pilot co według mnie to podstawa a nie wszędzie są. Ładnie się prezentuje w pokoju a dźwięk jest czysty. Jeśli jest jakiś minus to tylko jej antena ( kabelek) przez co radio czasem zaszumi, ale to na prawdę drobiazg- wystarczy go nie ruszać.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM205 Mikrowieża Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM205 Mikrowieża Classic

25/03/2017

România

România

Produs bun

O combina buna, un sunet bun, cu un design f placut. O recomand cu drag.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM205 Microsistem audio clasic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM205 Microsistem audio clasic

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