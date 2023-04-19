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Obustavljeno

MCM2150 Micro music system

MCM2150/12

4.2

| (18) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

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4.2

od 5

18

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

3

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Prednosti

dźwięk, wygląd, wejścia,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża

Datum upotrebe 2021-04-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża

Datum upotrebe 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża

16/08/2014

Polska

Polska

Fajne

Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża

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