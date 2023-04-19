Obustavljeno
4.2
od 5
18
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Prednosti
dźwięk, wygląd, wejścia,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża
Datum upotrebe 2021-04-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża
Datum upotrebe 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża
Piter111
16/08/2014
Polska
Fajne
Kupiłem sobie też wieże do mojego pokoju stylizacji gdzie szyję prasuje ogólnie pracuje i jest przydatna bo chociasz nie jest cicho
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2150 Mikrowieża