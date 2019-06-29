2 godine garancije
Obustavljeno
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port za punjenje
15 W maks.
Bass Reflex stvara dublji bas zvuk u kompaktnom sistemu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sistema sa bas kanalom koji je akustički usklađen sa wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manje izobličenja. Sistem radi na principu rezonance vazdušne mase u bas cevi i vibriranja kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer sistem produžuje zvuk niske frekvencije i stvara novu dimenziju dubine basova.
Jednostavno dođite do stanice koju želite da memorišete, a zatim pritisnite i zadržite dugme za memoriju da biste memorisali frekvenciju. Zahvaljujući memorisanim radio stanicama koje mogu da se sačuvaju možete brzo da pristupite omiljenoj radio stanici a da ne morate ručno da pretražujete frekvencije svaki put.
4.7
od 5
12
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
zekson99999
29/06/2019
Slovenija
v redu je
Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Rerut
23/07/2022
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów
Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!
Prednosti
Prosta i wygodna obsługa.
Mane
nie ma
Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikrowieża
Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikrowieża
sprinter0093
16/07/2020
Magyarország
Ár/érték arányban kiváló.
Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.
Prednosti
Meglepően tiszta hangzás.
Mane
Nincs benne RDS.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikro zenei rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikro zenei rendszer