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  • Opustite se uz odličnu muziku
  • Opustite se uz odličnu muziku
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  • Opustite se uz odličnu muziku

Obustavljeno

Mikro muzički sistem

MCM2300/12

4.7
| (12) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Opustite se uz odličnu muziku
Slušajte omiljene melodije na ovom kompaktnom, svestranom Philips muzičkom sistemu koji je opremljen USB vezom, audio ulazom i CD reprodukcijom. Uživajte u snažnoj muzici uz Bass Reflex zvučnike i Digital Sound Control, za optimizovane postavke zvuka.
Pogledajte sve prednosti

Opsednuti zvukom

Opustite se uz odličnu muziku

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port za punjenje

  • 15 W maks.

Maksimalna izlazna snaga 15 W

Bass Reflex sistem zvučnika daje snažan i dubok bas

Bass Reflex sistem zvučnika daje snažan i dubok bas

Bass Reflex stvara dublji bas zvuk u kompaktnom sistemu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sistema sa bas kanalom koji je akustički usklađen sa wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manje izobličenja. Sistem radi na principu rezonance vazdušne mase u bas cevi i vibriranja kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer sistem produžuje zvuk niske frekvencije i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digitalno pretraživanje sa memorijom za stanice radi jednsotavnosti korišćenja

Digitalno pretraživanje sa memorijom za stanice radi jednsotavnosti korišćenja

Jednostavno dođite do stanice koju želite da memorišete, a zatim pritisnite i zadržite dugme za memoriju da biste memorisali frekvenciju. Zahvaljujući memorisanim radio stanicama koje mogu da se sačuvaju možete brzo da pristupite omiljenoj radio stanici a da ne morate ručno da pretražujete frekvencije svaki put.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

12

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/06/2019

Slovenija

Slovenija

v redu je

Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikro glasbeni sistem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikro glasbeni sistem

23/07/2022

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów

Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!

Prednosti

Prosta i wygodna obsługa.

Mane

nie ma

Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikrowieża

Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikrowieża

16/07/2020

Magyarország

Magyarország

Ár/érték arányban kiváló.

Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.

Prednosti

Meglepően tiszta hangzás.

Mane

Nincs benne RDS.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikro zenei rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2300 Mikro zenei rendszer

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