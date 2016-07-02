Obustavljeno
4.3
od 5
7
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM233 Elegancka mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM233 Elegancka mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM233 Elegancka mikrowieża