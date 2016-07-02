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Obustavljeno

MCM233 Sleek micro sound system

MCM233/12

4.3

| (7) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

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4.3

od 5

7

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

02/07/2016

Česká republika

Česká republika

Výborný a krásný výrobek

Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

22/09/2013

Polska

Polska

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM233 Elegancka mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM233 Elegancka mikrowieża

09/12/2012

Polska

Polska

Stylowy funkcjonalny produkt

Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM233 Elegancka mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM233 Elegancka mikrowieża

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