Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.