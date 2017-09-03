Obustavljeno
4.7
od 5
11
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
KolioK
03/09/2017
България
Добър звук за цената
Приятна уредба за домашно ползване, добър звук, лесна за употреба!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2350 Микро музикална система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2350 Микро музикална система
Ferrozoli
20/01/2019
Magyarország
Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.
Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2350 Mikro zenei rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2350 Mikro zenei rendszer
Merk
18/01/2019
Magyarország
Örülök, hogy megvettem
Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2350 Mikro zenei rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM2350 Mikro zenei rendszer