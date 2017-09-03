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Obustavljeno

MCM2350 Micro music system

MCM2350/12

4.7

| (11) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.7

od 5

11

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

03/09/2017

България

България

Добър звук за цената

Приятна уредба за домашно ползване, добър звук, лесна за употреба!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2350 Микро музикална система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2350 Микро музикална система

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.

Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2350 Mikro zenei rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2350 Mikro zenei rendszer

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Örülök, hogy megvettem

Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2350 Mikro zenei rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM2350 Mikro zenei rendszer

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