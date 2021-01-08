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Obustavljeno

MCM277 Sleek micro sound system

MCM277/12

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/01/2021

România

România

Excelent

Produsele Philips o calitate excepțională recomand

Prednosti

Totul ok

Mane

0

Ova recenzija je napisana za MCM277 Sleek micro sound system

Datum upotrebe 2019-01-08

Ova recenzija je napisana za MCM277 Sleek micro sound system

Datum upotrebe 2019-01-08

26/12/2020

România

România

Produs de calitate superioara

Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi

Prednosti

Exceptional

Mane

Telecomandă slaba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM277 Sleek micro sound system

Datum upotrebe 2018-12-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM277 Sleek micro sound system

Datum upotrebe 2018-12-26

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