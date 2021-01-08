Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Prednosti
Totul ok
Mane
0
Ova recenzija je napisana za MCM277 Sleek micro sound system
Datum upotrebe 2019-01-08
Ova recenzija je napisana za MCM277 Sleek micro sound system
Datum upotrebe 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Prednosti
Exceptional
Mane
Telecomandă slaba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM277 Sleek micro sound system
Datum upotrebe 2018-12-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM277 Sleek micro sound system
Datum upotrebe 2018-12-26