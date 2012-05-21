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3.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
DarekK
21/05/2012
Polska
Dobra, tania mikrowieża
Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3000 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3000 Mikrowieża
chin
01/09/2013
Česká republika
Dobrý průměr
Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3000 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3000 Hudební mikrosystém