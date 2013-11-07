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Obustavljeno

MCM302 Component micro sound system

MCM302/12

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt

Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM302 Komponentowa mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM302 Komponentowa mikrowieża

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS

Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM302 Komponentowa mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM302 Komponentowa mikrowieża

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