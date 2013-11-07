Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Frodro90
07/11/2013
Polska
Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt
Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM302 Komponentowa mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM302 Komponentowa mikrowieża
beata50
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS
Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM302 Komponentowa mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM302 Komponentowa mikrowieża