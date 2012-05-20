Obustavljeno
3.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Nowaczek
20/05/2012
Polska
Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.
Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM305 Mikrowieża Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM305 Mikrowieża Classic
Haki
15/05/2012
Polska
Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.
Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM305 Mikrowieża Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM305 Mikrowieża Classic