ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda

Obustavljeno

MCM3150 Micro music system

MCM3150/12

4

| (7) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.0

od 5

7

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

04/01/2015

Polska

Polska

sprzet godny polecenia jak za taka cene.

wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana