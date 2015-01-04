Obustavljeno
4.0
od 5
7
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
dariusz
04/01/2015
Polska
sprzet godny polecenia jak za taka cene.
wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża
Maciej01
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża
lusi55
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM3150 Mikrowieża