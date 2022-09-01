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5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ushko
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктът е чудесен
защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Datum upotrebe 2020-09-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система
Datum upotrebe 2020-09-01
Tomi12345
04/09/2020
Magyarország
A mindenes
Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!
Prednosti
Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.
Mane
Bluetooth nincs beépítve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Datum upotrebe 2018-09-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer
Datum upotrebe 2018-09-04