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Obustavljeno

Harmony MCM7000 Component micro Hi-Fi system

MCM7000/12

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктът е чудесен

защото няма недостатъци. Чудесен звук .Лесен за работа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Datum upotrebe 2020-09-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Harmony MCM7000 Компонентна микро Hi-Fi система

Datum upotrebe 2020-09-01

04/09/2020

Magyarország

Magyarország

A mindenes

Ez a termék kategóriáját felülmúló hangminőséggel rendelkezik. Viszonylag magas ára ellenére is megérte. A bluetooth hiányzik belőle, de azt egy külső adapterrel lehet pótolni. Teljesítménye nem nagy, viszont a hangminőség első osztályú!

Prednosti

Kiváló hangminőség, USB, CD, Külső AUX, Rádi, és Távirányító.

Mane

Bluetooth nincs beépítve

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Datum upotrebe 2018-09-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Harmony MCM7000 Komponens mikro Hi-Fi rendszer

Datum upotrebe 2018-09-04

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