Obustavljeno
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
metsur
10/08/2020
Eesti
Hea toode
Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!
Prednosti
Kompaktne, hea heli, töökindel
Mane
Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Datum upotrebe 2018-08-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Datum upotrebe 2018-08-10
Arno50
16/12/2018
Eesti
Hea kvaliteedi ja heliga seade.
Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem