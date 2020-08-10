Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!