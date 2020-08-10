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Obustavljeno

MCM710 Micro Hi-Fi System

MCM710/12

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/08/2020

Eesti

Eesti

Hea toode

Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!

Prednosti

Kompaktne, hea heli, töökindel

Mane

Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Datum upotrebe 2018-08-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Datum upotrebe 2018-08-10

16/12/2018

Eesti

Eesti

Hea kvaliteedi ja heliga seade.

Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

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