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Obustavljeno

Heritage Audio MCM770 Component Hi-Fi system

MCM770/12

4.7

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

21/09/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.

Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

07/11/2013

Polska

Polska

jeden z lepszych zestawów

bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

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