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4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
JLynx
21/09/2015
Polska
Verifikovani kupac
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
aleanna
08/11/2013
Polska
Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.
Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
darecki
07/11/2013
Polska
jeden z lepszych zestawów
bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi