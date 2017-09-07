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4.3
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ariel44
07/09/2017
Polska
Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi
Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Łukasz1980
21/09/2015
Polska
Verifikovani kupac
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tomekozito123
21/09/2015
Polska
Verifikovani kupac
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi