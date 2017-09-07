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Obustavljeno

Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

MCM772/12

4.3

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.3

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi

Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

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