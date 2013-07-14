Obustavljeno
MCM906/12
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3.5
od 5
2
Komentari
jk123456
14/07/2013
Polska
Zestaw ok
Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Swavek
20/09/2015
Polska
Verifikovani kupac
ładny z okrojonymi fuknkcjami
może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi