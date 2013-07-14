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Obustavljeno

Heritage Audio MCM906 Component Hi-Fi system

MCM906/12

3.5

| (2) Komentari

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3.5

od 5

2

Komentari

4
3
1

14/07/2013

Polska

Polska

Zestaw ok

Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

20/09/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

ładny z okrojonymi fuknkcjami

może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ova recenzija je napisana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

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