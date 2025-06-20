2 godine garancije
Jednostavno korišćenje
Ušteda vremena i energije
Manje ulja
Prozor za gledanje pripreme
Kada ih pripremate na vrelom vazduhu, vaša omiljena jela imaju do 90% manje masnoće, bez kompromisa po pitanju ukusa.
Pržite na vazduhu, pecite, grilujte, hrskavo pecite i još mnogo toga. Ručno podesite vreme i temperaturu ili izaberite neku od unapred podešenih funkcija da biste otključali 13 različitih načina pripreme, kao što su podgrevanje, odmrzavanje i održavanje temperature.
Zaboravite na nagađanje. Možete da pratite pripremu hrane i da vidite kada bude savršeno pripremljena!
4.5
od 5
39
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Mama_3
20/06/2025
Srbija
Odlican
Stigao mi je konacno i odusevljena sam , pre toga sam imala dva od drugih proizvodjaca, ali naravno nisu ni prici ovom, za svaku preporuku !
Ova recenzija je napisana za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)
Ova recenzija je napisana za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)
11/04/2024
България
Невероятното попълнение на моята кухня
Любимият ми уред вкъщи! Много спестено време за приготвяне на разнообразна храна, от всеки член в семейството. Без притеснение мога да оставя уреда да върши работата си, докато отмарям след тежкия работен ден. Освен спестеното време за готвене, мога да заявя, че и почистването е сведено до минимум. Благодарение и на приложението Home ID, се радваме на чудесни и вкусни рецепти. Признавам си, че в началото бях скептична и мислех, че това ще е поредният уред събиращ прах на плота, нооо към днешна дата не мога да си представя, че ще се прибера вкъщи и ще стоя минимум 40 минути около печката, опитвайки се да избегна пръскащата от тигана мазнина, след което още толкова ще почиствам "ефектите" от готвенето. Много ми допада и прозорчето, през което мога да видя до каква степен е приготвено ястието, без да се налага да отварям и прекъсвам процеса на готвене. Препоръчвам уреда на всеки искащ да спести време за себе си!
Prednosti
Удобство при готвене, почистване след готвене. Вкусна храна и спестено време.
Mane
Няма такива.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l
Готвя с удоволствие
25/03/2024
България
Уредът е страхотен и изключително бърз!
Уредът приготвя храната изключително бързо. Супер лесно се работи с него, сензорните бутони са много удобни. Храната има страхотен вкус, като използвам минимално количество мазнина. Върна ми желанието да готвя отново вкъщи, дори след тежък и дълъг работен ден! Богатство и “a must” за всяко домакинство!
Prednosti
Готви бързо и запазва вкуса на храната!
Mane
Не съм установила недостатъци
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l
U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem.
Anketiranje HomeID korisnika, 6000 učesnika, 2021.
Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju uređaja Philips Airfryer; pripremanje pilećih grudi (AF postavka 160 °C, bez prethodnog zagrevanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne klase A.