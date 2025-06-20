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  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
  • Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela

Serija 2000Airfryer od 4,2 l (srebrna)

NA221/00

4.5
| (39) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod
Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela
Hrskavo spolja, mekano unutra. Jedinstvena tehnologija RapidAir štedi vreme i energiju bez kompromisa po pitanju ukusa. Gledajte kroz prozor za gledanje pripreme dok se vaši omiljeni sastojci pretvaraju u ukusna jela za manje od 15 minuta.
Pogledajte sve prednosti

Bez muke uz prženje na vrućem vazduhu, pečenje, grilovanje i još mnogo toga

Gledajte kako bez muke pripremate ukusna jela

  • Jednostavno korišćenje

  • Ušteda vremena i energije

  • Manje ulja

  • Prozor za gledanje pripreme

Uživajte u zdravoj hrani sa do 90% manje masnoće*

Uživajte u zdravoj hrani sa do 90% manje masnoće*

Kada ih pripremate na vrelom vazduhu, vaša omiljena jela imaju do 90% manje masnoće, bez kompromisa po pitanju ukusa.

13 načina kuvanja na dodir dugmeta

13 načina kuvanja na dodir dugmeta

Pržite na vazduhu, pecite, grilujte, hrskavo pecite i još mnogo toga. Ručno podesite vreme i temperaturu ili izaberite neku od unapred podešenih funkcija da biste otključali 13 različitih načina pripreme, kao što su podgrevanje, odmrzavanje i održavanje temperature.

Prozor kroz koji možete da gledate pripremu hrane

Prozor kroz koji možete da gledate pripremu hrane

Zaboravite na nagađanje. Možete da pratite pripremu hrane i da vidite kada bude savršeno pripremljena!

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Komentari

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4.5

od 5

39

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

2

20/06/2025

Srbija

Srbija

Odlican

Stigao mi je konacno i odusevljena sam , pre toga sam imala dva od drugih proizvodjaca, ali naravno nisu ni prici ovom, za svaku preporuku !

Ova recenzija je napisana za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)

Ova recenzija je napisana za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)

11/04/2024

България

България

Невероятното попълнение на моята кухня

Любимият ми уред вкъщи! Много спестено време за приготвяне на разнообразна храна, от всеки член в семейството. Без притеснение мога да оставя уреда да върши работата си, докато отмарям след тежкия работен ден. Освен спестеното време за готвене, мога да заявя, че и почистването е сведено до минимум. Благодарение и на приложението Home ID, се радваме на чудесни и вкусни рецепти. Признавам си, че в началото бях скептична и мислех, че това ще е поредният уред събиращ прах на плота, нооо към днешна дата не мога да си представя, че ще се прибера вкъщи и ще стоя минимум 40 минути около печката, опитвайки се да избегна пръскащата от тигана мазнина, след което още толкова ще почиствам "ефектите" от готвенето. Много ми допада и прозорчето, през което мога да видя до каква степен е приготвено ястието, без да се налага да отварям и прекъсвам процеса на готвене. Препоръчвам уреда на всеки искащ да спести време за себе си!

Prednosti

Удобство при готвене, почистване след готвене. Вкусна храна и спестено време.

Mane

Няма такива.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l

25/03/2024

България

България

Уредът е страхотен и изключително бърз!

Уредът приготвя храната изключително бързо. Супер лесно се работи с него, сензорните бутони са много удобни. Храната има страхотен вкус, като използвам минимално количество мазнина. Върна ми желанието да готвя отново вкъщи, дори след тежък и дълъг работен ден! Богатство и “a must” за всяко домакинство!

Prednosti

Готви бързо и запазва вкуса на храната!

Mane

Не съм установила недостатъци

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l

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  1. U poređenju sa domaćim pomfritom pripremljenim u standardnoj fritezi sa dubokim uljem.

  2. Anketiranje HomeID korisnika, 6000 učesnika, 2021.

  3. Prosečni procenti zasnovani na internom laboratorijskom merenju uređaja Philips Airfryer; pripremanje pilećih grudi (AF postavka 160 °C, bez prethodnog zagrevanja) ili fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrevanja) u poređenju sa korišćenjem rerne klase A.