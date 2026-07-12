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Sve serije

  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
  • Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry

Philips Airfryer serije 5000Airfryer

NA565/02

4.8
| (11) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry
Megabasket Airfryer se prilagođava vašim potrebama sa jednom ekstra velikom korpom (~10L) ili dve korpe (3L + 6L). Koristite funkcije Steamfry, Steam ili Airfry za sočne, mekane i hrskave rezultate. Od nedeljnih pečenja do šarenog povrća. Savršeni porodični obroci, svaki put.
Pogledajte sve prednosti

Više tekstura, novi ukusi, lakše čišćenje

Fleksibilna Megabasket korpa za Steamfry, Steam ili Airfry

  • Lako prebacivanje sa 1 Megabasket korpe na 2 korpe

  • Svestrano prženje na vazduhu. Sada sa Steamfry i Steam funkcijama

  • Lako čišćenje sa automatskom SteamClean funkcijom

  • Smernice i podrška sa besplatnom HomeID aplikacijom

Fleksibilna korpa koja se prilagođava svakoj prilici

Fleksibilna korpa koja se prilagođava svakoj prilici

Bilo da je u pitanju tiha večera za dvoje ili hranjenje cele proširene porodice, uvek ste spremni. Kuvajte u dve odvojene korpe od 3 l + 6 l za svakodnevnu praktičnost ili ih transformišite u jednu ogromnu Megabasket korpu od oko 10 l za obroke koji su najvažniji – dovoljno veliku za 2,5 kg pomfrita, 1,9 kg rebara ili celo pile. Istovremeno koristite funkcije Steamfry, Steam ili Airfry za savršene teksture svaki put.

Otkrijte nove teksture uz snagu funkcije Steamfry

Otkrijte nove teksture uz snagu funkcije Steamfry

Para i vrući vazduh zajedno daju rezultate koji prevazilaze hrskavost – zadržavaju vlagu, poboljšavaju mekoću i stvaraju teksture koje su istovremeno sočne i zlatne, pružajući vam najbolje od oba sveta. Savršeno za zlatnu picu, hrskav hleb, sočnu piletinu i pečeno povrće sa vašim Airfryer uređajem sa parom.

Zadržite hranljive materije uz paru

Zadržite hranljive materije uz paru

Steam tehnologija čuva do 93% hranljivih materija* dok stvara svilenkaste, mekane teksture koje se tope u ustima. Od mekih knedli do savršeno pripremljenog lososa, povrća koje ostaje živopisno i proteina koji ostaju neverovatno sočni. Zdravo kuvanje koje zaista ima odličan ukus i koje vole prijatelji i porodica.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

11

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

12/07/2026

България

България

Страхотен продукт

Малко са му 5 звезди, страхотен уред. Храната се приготвя изключително лесно и бързо, става много вкусна и хрупкава/сочна, в зависимост от това какво сме избрали. Аз и цялото ми семейство го препоръчваме!

Prednosti

Много лесно се работи с него, храната става изключително вкусна

Mane

Не съм открила такъв досега

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Airfryer серия 5000 NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips Airfryer серия 5000 NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-01

30/07/2026

Eesti

Eesti

Väärt aparaat!

Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

30/07/2026

Eesti

Eesti

Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!

mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

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  1. Merenje eksterne laboratorije, na osnovu stope zadržavanja vitamina C u poređenju sa nekuvanim cvetovima brokolija.

  2. Za optimalne rezultate, koristite funkciju čišćenja parom u velikoj korpi 15 minuta nakon svake upotrebe.

  3. U poređenju sa pomfritom pripremljenim u konvencionalnoj fritezi sa dubokim uljem *u odnosu na Philips Airfryers sa RapidAir tehnologijom.

  4. Dozvoljeno je korišćenje samo staklenih, aluminijumskih, keramičkih i posuda od nerđajućeg čelika kao kontejnera za podgrevanje.

  5. Broj recepata može da varira u zavisnosti od zemlje.

  6. Interno laboratorijsko merenje NA56x sa lososom u poređenju sa korišćenjem rerne A klase. Rezultati mogu da variraju u zavisnosti od recepta.