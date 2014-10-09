Obustavljeno
NP1100/12
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2.5
od 5
4
Komentari
wiesio
09/10/2014
Polska
Verifikovani kupac
bardzo fajne radio
bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Jendrys1
22/09/2013
Polska
Dość dobre ale można by dopracować software.
Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
s56rsv
02/06/2016
Slovenija
Negavite
Unable to update Firmware since I bought It Doesn't work over wireless network , even in demilitarized zone
Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Network Music Player
Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Network Music Player