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Obustavljeno

Streamium NP1100 Network Music Player

NP1100/12

2.5

| (4) Komentari

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2.5

od 5

4

Komentari

5
3
2

09/10/2014

Polska

Polska

Verifikovani kupac

bardzo fajne radio

bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

22/09/2013

Polska

Polska

Dość dobre ale można by dopracować software.

Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

02/06/2016

Slovenija

Slovenija

Negavite

Unable to update Firmware since I bought It Doesn't work over wireless network , even in demilitarized zone

Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Network Music Player

Ova recenzija je napisana za Streamium NP1100 Network Music Player

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