2 godine garancije
Obustavljeno
Garantovano bez čupanja
Zaštitni sistem, idealan ugao
Potpuno periv, AA baterija
2 češlja za obrve, torbica
Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji ProtecTube rezač je zaštićen izuzetno tankom folijom zaobljenih vrhova koja sprečava iritaciju kože. Osim toga, rezač je osmišljen tako da spreči zaglavljivanje kose između dva sečiva koja se nezavisno pomeraju, tako da garantovano nema čupanja.
Philips trimer za dlačice u nosu projektovan je tako da bude pod savršenim nagibom da bi s lakoćom došao do dlačica u ušima i nosu, kao i za korišćenje na obrvama. Uz Philips trimer za dlačice u nosu možete biti sigurni da ćete efikasno ukloniti sve neželjene dlačice.
I rezni deo i štitnik imaju ultraprecizne i oštre otvore za sečenje da bi se osiguralo brzo i efikasno odsecanje svih dlačica.
4.6
od 5
234
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
bbreza
11/01/2016
Hrvatska
Odličan
Odličan proizvod. ovo mi je drugi. prvi trajao više od pet godina
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima
Ziga
10/02/2017
Slovenija
Verifikovani kupac
odlično
priročno majhen, enostavna uporaba, ne puli in je povsem neboleče
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro
Дънди
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много издръжлив и полезен
За 15 години съм купил 2 бр. Икономично е на батерии и върши чудесна работа. Жена ми също го ползва за оформяне на вежди
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Удобен тример за нос, уши и вежди
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Удобен тример за нос, уши и вежди