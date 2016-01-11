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  • Garantovano bez čupanja
  • Garantovano bez čupanja
  • Garantovano bez čupanja
  • Garantovano bez čupanja
  • Garantovano bez čupanja
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  • Garantovano bez čupanja
  • Garantovano bez čupanja
  • Garantovano bez čupanja
  • Garantovano bez čupanja

Obustavljeno

Nose trimmer series 3000Komforan trimer za nos, uši i obrve

NT3160/10

4.6
| (234) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Garantovano bez čupanja
Philips NOSETRIMMER serija 3000 nežno uklanja neželjene dlačice iz nosa, ušiju i sa obrva. Tehnologija ProtecTube i specijalno dizajnirani ugao trimera garantuju brzo, lako i prijatno podrezivanje, garantovano bez čupanja.
Pogledajte sve prednosti

Brzo i bezbedno podrezivanje dlačica u nosu, ušima i na obrvama

Garantovano bez čupanja

  • Garantovano bez čupanja

  • Zaštitni sistem, idealan ugao

  • Potpuno periv, AA baterija

  • 2 češlja za obrve, torbica

Napredni sistem štitnika sprečava čupanje i posekotine

Napredni sistem štitnika sprečava čupanje i posekotine

Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji ProtecTube rezač je zaštićen izuzetno tankom folijom zaobljenih vrhova koja sprečava iritaciju kože. Osim toga, rezač je osmišljen tako da spreči zaglavljivanje kose između dva sečiva koja se nezavisno pomeraju, tako da garantovano nema čupanja.

Jednostavan pristup do dlačica u uhu ili nosu

Philips trimer za dlačice u nosu projektovan je tako da bude pod savršenim nagibom da bi s lakoćom došao do dlačica u ušima i nosu, kao i za korišćenje na obrvama. Uz Philips trimer za dlačice u nosu možete biti sigurni da ćete efikasno ukloniti sve neželjene dlačice.

Ultraprecizni i oštri otvori za sečenje

Ultraprecizni i oštri otvori za sečenje

I rezni deo i štitnik imaju ultraprecizne i oštre otvore za sečenje da bi se osiguralo brzo i efikasno odsecanje svih dlačica.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.6

od 5

234

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

11/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odličan proizvod. ovo mi je drugi. prvi trajao više od pet godina

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima

10/02/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

odlično

priročno majhen, enostavna uporaba, ne puli in je povsem neboleče

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Много издръжлив и полезен

За 15 години съм купил 2 бр. Икономично е на батерии и върши чудесна работа. Жена ми също го ползва за оформяне на вежди

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Удобен тример за нос, уши и вежди

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Удобен тример за нос, уши и вежди

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