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5.0
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Pregled
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preporučuje ovaj proizvod
Valepav
29/08/2016
България
Много добър саунд.
Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za NTRX100 Мини Hi-Fi система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za NTRX100 Мини Hi-Fi система