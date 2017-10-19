Obustavljeno
4.2
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio original
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio original
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio Original
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio Original
Florin38
25/10/2015
România
Sunet incredibil
Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio original
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio original