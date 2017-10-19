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Obustavljeno

ORT7500 Original radio

ORT7500/10

4.2

| (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod

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4.2

od 5

5

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio original

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio original

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio Original

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio Original

25/10/2015

România

România

Sunet incredibil

Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio original

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ORT7500 Radio original

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