2 godine garancije
Novo
PSG2001/80
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maksimalni pritisak pumpe od 6 bara
Kontinuirana para 130 g/min
Dodatna količina pare od 300 g
Peglajte brzo i efikasno kako biste završili peglanje u kraćem roku.
Naš specijalni keramički đon glatko klizi preko svih tkanina. Takođe je neljepljiv, otporan na ogrebotine i lak za čišćenje.
Snažna, kontinuirana para lako uklanja sve nabore na svim tkaninama.
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u poređenju sa peglom na paru EasySpeed GC1742
30% uštede vode i električne energije u Eco režimu