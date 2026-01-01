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  • Do 25% manje vremena za peglanje*
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Novo

Serija 2000Parna stanica

PSG2001/80

1 nagrada

Do 25% manje vremena za peglanje*
Manje vremena za peglanje, više vremena za nošenje i uživanje sa parnom stanicom serije 2000.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Do 25% manje vremena za peglanje*

  • Maksimalni pritisak pumpe od 6 bara

  • Kontinuirana para 130 g/min

  • Dodatna količina pare od 300 g

Brzo peglanje sa ispustom pare od 300 g

Brzo peglanje sa ispustom pare od 300 g

Peglajte brzo i efikasno kako biste završili peglanje u kraćem roku.

Izdržljiv keramički đon koji lako klizi

Izdržljiv keramički đon koji lako klizi

Naš specijalni keramički đon glatko klizi preko svih tkanina. Takođe je neljepljiv, otporan na ogrebotine i lak za čišćenje.

Brzo uklanjanje nabora sa 130 g/min kontinuirane pare

Brzo uklanjanje nabora sa 130 g/min kontinuirane pare

Snažna, kontinuirana para lako uklanja sve nabore na svim tkaninama.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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  1. u poređenju sa peglom na paru EasySpeed GC1742

  2. 30% uštede vode i električne energije u Eco režimu