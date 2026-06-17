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  • Do 25% manje vremena provedenog u peglanju*

Novo

Serija 3000Parna stanica

PSG3001/30

4.9
| (15) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Do 25% manje vremena provedenog u peglanju*
Manje vremena za peglanje, više vremena za nošenje i uživanje uz parnu stanicu serije 3000.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Do 25% manje vremena provedenog u peglanju*

  • Maks. pritisak pumpe od 6 bara

  • Kontinuirana para 140 g/min

  • Dodatni udar pare od 350 g

Brzo peglanje uz dodatni udar pare od 350 g

Brzo peglanje uz dodatni udar pare od 350 g

Peglajte brzo i efikasno kako biste završili peglanje u kraćem roku.

Izdržljiv keramički đon pegle koji lako klizi

Izdržljiv keramički đon pegle koji lako klizi

Naš specijalni keramički đon glatko klizi preko bilo koje tkanine. Takođe je nelepljiv, otporan na ogrebotine i lako se čisti.

Brzo uklanjanje nabora sa 140 g/min kontinuirane pare

Brzo uklanjanje nabora sa 140 g/min kontinuirane pare

Snažna, kontinuirana para lako uklanja sve nabore na svim vrstama tkanina.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.9

od 5

15

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

17/06/2026

Polska

Polska

Świetny produkt przyspieszający prasowanie

Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.

Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

15/06/2026

Polska

Polska

Ten produkt ma doskonałe funkcje

Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .

Prednosti

Poręczny , szybkość prasowania

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

15/06/2026

Polska

Polska

Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie

Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.

Prednosti

Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

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