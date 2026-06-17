2 godine garancije
Novo
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. pritisak pumpe od 6 bara
Kontinuirana para 140 g/min
Dodatni udar pare od 350 g
Peglajte brzo i efikasno kako biste završili peglanje u kraćem roku.
Naš specijalni keramički đon glatko klizi preko bilo koje tkanine. Takođe je nelepljiv, otporan na ogrebotine i lako se čisti.
Snažna, kontinuirana para lako uklanja sve nabore na svim vrstama tkanina.
Nagrade
4.9
od 5
15
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Bibi007007
17/06/2026
Polska
Deo promocije
Świetny produkt przyspieszający prasowanie
Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.
Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
15/06/2026
Polska
Deo promocije
Ten produkt ma doskonałe funkcje
Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .
Prednosti
Poręczny , szybkość prasowania
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Wierny użytkownik
15/06/2026
Polska
Deo promocije
Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie
Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.
Prednosti
Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
u poređenju sa peglom sa parom EasySpeed GC1742
30% uštede vode i električne energije u Eco režimu