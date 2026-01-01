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Novo
PSG4020/20
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Najkompaktniji dizajn štedi prostor i bez napora se uklapa u vaš dom.
Snažna para efikasno uklanja čak i najupornija nabora na najdebljem tekstilu.
OptimalTEMP čuva svaki tekstil koji se može peglati i sprečava progorevanje
Lagana i kompaktna veličina je savršena za odlaganje i praktično se uklapa na dasku za peglanje. Zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, naše parne stanice su manje i kompaktnije nego ikada.
Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.
Komentari
Na svoj odeći koja može da se pegla
U poređenju sa MAX režimom.
Testirano od strane eksternog tela za tipove bakterija Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 sa 1 minut vremena parenja.