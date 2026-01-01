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  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
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  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
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  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
  • Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.

Novo

4000 serijaParna stanica

PSG4020/20

Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.
PerfectCare 4000 serija je dizajnirana u najkompaktnijem obliku kako bi pružila snažne performanse pare. Uživajte u bržem peglanju bez kompromisa u pogledu prostora za odlaganje. Bez progorevanja zahvaljujući OptimalTEMP tehnologiji.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Najkompaktnija Philips parna stanica bez progorevanja

Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.

  • Najkompaktniji dizajn štedi prostor i bez napora se uklapa u vaš dom.

  • Snažna para efikasno uklanja čak i najupornija nabora na najdebljem tekstilu.

  • OptimalTEMP čuva svaki tekstil koji se može peglati i sprečava progorevanje

Dizajn koji štedi prostor

Dizajn koji štedi prostor

Lagana i kompaktna veličina je savršena za odlaganje i praktično se uklapa na dasku za peglanje. Zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, naše parne stanice su manje i kompaktnije nego ikada.

Moćna para

Moćna para

Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Na svoj odeći koja može da se pegla

  2. U poređenju sa MAX režimom.

  3. Testirano od strane eksternog tela za tipove bakterija Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 sa 1 minut vremena parenja.