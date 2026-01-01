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  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_20, Standard Product Photo
  • PSG4040_20, Standard Product Photo
  • PSG4040_20, Standard Product Photo
  • PSG4040_20, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_20, Standard Product Photo

Novo

4000 serijaParna stanica

PSG4040/20

Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.

PerfectCare 4000 serija je dizajnirana u najkompaktnijem obliku kako bi pružila snažne performanse pare. Uživajte u bržem peglanju bez kompromisa u pogledu prostora za odlaganje. Bez progorevanja zahvaljujući OptimalTEMP tehnologiji.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Najkompaktnija Philips pegla sa generatorom pare bez progorevanja

Vrhunski kompaktan dizajn. Snažne performanse.

  • Najkompaktniji dizajn štedi prostor i bez napora se uklapa u vaš dom.

  • Snažna para efikasno uklanja čak i najuporniji nabor na najdebljem tekstilu.

  • OptimalTEMP čuva svaku tkaninu koja se može peglati i sprečava progorevanje

Dizajn koji štedi prostor

Dizajn koji štedi prostor

Lagana i kompaktna veličina je savršena za odlaganje i praktično se uklapa na dasku za peglanje. Zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, naše parne stanice su manje i kompaktnije nego ikada.

Moćna para

Moćna para

Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na svim tkaninama koje se mogu peglati.

  2. U poređenju sa MAX režimom.

  3. Testirano od strane eksternog tela za vrste bakterija Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 sa 1 minut vremena parenja.