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Sve serije

  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.

Serija PerfectCare 6000Parna stanica

PSG6022/20

3 Nagrade

Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
Pegla PerfectCare serije 6000 dizajnirana je tako da obezbedi najbolje performanse peglanja parom, sada u potpuno novom, kompaktnom dizajnu. Uživajte u bržem peglanju i ne razmišljajte o tome koliko mesta pegla zauzima. Garantujemo da nema progorevanja* zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Ultrabrza i izuzetno kompaktna.

  • Moćna para

  • Garantovano bez progorevanja

  • Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l

  • Kompaktno

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.

Sistem Smart Calc Clean produžava radni vek vaše pegle

Parna stanica se lako održava pomoću sistema Smart Calc Clean, našeg ugrađenog sistema za uklanjanje kamenca. On će vas podsetiti kada bude vreme za uklanjanje kamenca i sadrži posudu za lako i bezbedno uklanjanje kamenca. Pošto je namenjena višekratnoj upotrebi, uštedećete novac i nećete morati da kupite dodatne uloške.

Moćan mlaz pare koji uklanja nabore

Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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  1. Na svoj odeći koja može da se pegla