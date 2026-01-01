Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.