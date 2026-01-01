2 godine garancije
Novo
PSG6023/30
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Moćna para
Garantovano bez progorevanja
Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l
Kompaktno
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.
Parna stanica se lako održava pomoću sistema Smart Calc Clean, našeg ugrađenog sistema za uklanjanje kamenca. On će vas podsetiti kada bude vreme za uklanjanje kamenca i sadrži posudu za lako i bezbedno uklanjanje kamenca. Pošto je namenjena višekratnoj upotrebi, uštedećete novac i nećete morati da kupite dodatne uloške.
Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.
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Na svoj odeći koja može da se pegla