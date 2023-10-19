2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Moćna para, pritisak od maks. 6.5 bara
Garantovano bez progorevanja
Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l
Kompaktno
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.
Parna stanica se lako održava pomoću sistema Smart Calc Clean, našeg ugrađenog sistema za uklanjanje kamenca. On će vas podsetiti kada bude vreme za uklanjanje kamenca i sadrži posudu za lako i bezbedno uklanjanje kamenca. Pošto je namenjena višekratnoj upotrebi, uštedećete novac i nećete morati da kupite dodatne uloške.
Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Arena1234
19/10/2023
Hrvatska
Preporod u peglanju
koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!
Prednosti
nema kurenja. lijepa i lagana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Na svoj odeći koja može da se pegla