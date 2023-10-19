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Sve serije

  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.

regular

Serija PerfectCare 6000Parna stanica

PSG6024/30

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

3 Nagrade

Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
Parna stanica PerfectCare serije 6000 konstruisana je tako da obezbedi najbolje performanse peglanja parom, sada u potpuno obnovljenom, kompaktnom dizajnu. Uživajte u bržem peglanju i ne razmišljajte o tome koliko mesta pegla zauzima. Garantujemo da nema progorevanja* zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Ultrabrza i izuzetno kompaktna.

  • Moćna para, pritisak od maks. 6.5 bara

  • Garantovano bez progorevanja

  • Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l

  • Kompaktno

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.

Sistem Smart Calc Clean produžava radni vek vaše pegle

Parna stanica se lako održava pomoću sistema Smart Calc Clean, našeg ugrađenog sistema za uklanjanje kamenca. On će vas podsetiti kada bude vreme za uklanjanje kamenca i sadrži posudu za lako i bezbedno uklanjanje kamenca. Pošto je namenjena višekratnoj upotrebi, uštedećete novac i nećete morati da kupite dodatne uloške.

Moćan mlaz pare koji uklanja nabore

Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/10/2023

Hrvatska

Hrvatska

Preporod u peglanju

koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!

Prednosti

nema kurenja. lijepa i lagana

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja

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