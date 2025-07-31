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Sve serije

  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
  • Ultrabrza i izuzetno kompaktna.

regular

Serija PerfectCare 6000Parna stanica

PSG6064/80

3.8
| (5) Komentari

3 Nagrade

Ultrabrza i izuzetno kompaktna.
Pegla PerfectCare serije 6000 konstruisana je tako da obezbedi najbolje performanse peglanja parom, sada u potpuno obnovljenom, kompaktnom dizajnu. Uživajte u bržem peglanju i ne razmišljajte o tome koliko mesta pegla zauzima. Garantujemo da nema progorevanja* zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Ultrabrza i izuzetno kompaktna.

  • Moćna para

  • Garantovano bez progorevanja*

  • Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l

  • Kompaktno

  • Pritisak od maks. 8 bara

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.

Moćan mlaz pare koji uklanja nabore

Moćan mlaz pare koji uklanja nabore

Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.

Sistem Smart Calc Clean produžava vek trajanja vaše pegle

Sistem Smart Calc Clean produžava vek trajanja vaše pegle

Parna stanica se lako održava pomoću sistema Smart Calc Clean, našeg ugrađenog sistema uklanjanja kamenca. On će vas podsetiti kada bude vreme za uklanjanje kamenca i sadrži posudu za lako i bezbedno uklanjanje kamenca. Pošto je namenjena višekratnoj upotrebi, uštedećete novac i nećete morati da kupite dodatne kartridže.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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3.8

od 5

5

Komentari

3
2

31/07/2025

България

България

PerfectCare - точното име

Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!

Prednosti

Перфетна работа!

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

01/02/2024

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Výkonná a lehká žehlička

žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!

Prednosti

nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky

Ova recenzija je napisana za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

Ova recenzija je napisana za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

12/04/2025

Srbija

Srbija

Lako lomljiva ručica

Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

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