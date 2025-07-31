2 godine garancije
PSG6064/80
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Moćna para
Garantovano bez progorevanja*
Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l
Kompaktno
Pritisak od maks. 8 bara
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.
Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.
Parna stanica se lako održava pomoću sistema Smart Calc Clean, našeg ugrađenog sistema uklanjanja kamenca. On će vas podsetiti kada bude vreme za uklanjanje kamenca i sadrži posudu za lako i bezbedno uklanjanje kamenca. Pošto je namenjena višekratnoj upotrebi, uštedećete novac i nećete morati da kupite dodatne kartridže.
Nagrade
3.8
od 5
5
Komentari
Нинка
31/07/2025
България
PerfectCare - точното име
Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!
Prednosti
Перфетна работа!
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Vierkka
01/02/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Výkonná a lehká žehlička
žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!
Prednosti
nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky
Ova recenzija je napisana za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Ova recenzija je napisana za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
ylillily
12/04/2025
Srbija
Lako lomljiva ručica
Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Na svoj odeći koja može da se pegla