2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Moćna para
Garantovano bez progorevanja*
Odvojivi rezervoar za vodu od 1,8 l
Kompaktno
Pritisak od maks. 8 bara
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP ostvarujete odlične rezultate sa jednom idealnom postavkom temperature. Garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu ili na dasci za peglanje.
Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.
Parna stanica se lako održava pomoću sistema Smart Calc Clean, našeg ugrađenog sistema uklanjanja kamenca. On će vas podsetiti kada bude vreme za uklanjanje kamenca i sadrži posudu za lako i bezbedno uklanjanje kamenca. Pošto je namenjena višekratnoj upotrebi, uštedećete novac i nećete morati da kupite dodatne kartridže.
Nagrade
4.8
od 5
52
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Piki21
28/08/2024
Hrvatska
Preporuka
Moja topla preporuka ako ste u potrazi za parnom postajom. Osigurava efikasno, učinkovito i brzo prglanje svim materijala i vrsta odjeće. Spas po ovim vrućinama jer nema dugotrajnog peglanja i stajanja, a odabirom ovskve vjerujem da ćete zavoljeti peglanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
28/08/2024
Hrvatska
Super
Preporucujem svima, uređaj je izuzetno koristan, pristupačan, odličan za svakodnevnu upotrebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Lik345
28/08/2024
Hrvatska
Top pegla
Dvoumila sam se između dva modela, na kraju sam prezadovoljna s izabranim. Lagana je i brzo peglam s njom, to mi je jedino bitno. Klasičnu peglu više nisam upalila kako imam ovu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Na svoj odeći koja može da se pegla
Ušteda do 20% energije prema standardu IEC 603311, u poređenju sa modelom GC6742