2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Vertikalno peglanje parom zavesa i okačenih odevnih predmeta
OptimalTEMP – garantovano bez ikakvih progorevanja na svim tkaninama
Mlaz pare do 160 g/min i dodatna količina pare od 600 g
1 sat peglanja uz veliki rezervoar za vodu od 1,5 l
Mašina za paru TurboPower za unapređen doživljaj peglanja; snažniji protok pare bez prekida. Mašina TurboPower smanjuje količinu mokrih tačaka na odevnim predmetima tokom peglanja*, pa su spremni za orman bez čekanja na sušenje.
SteamGlide Elite je naša najnovija i najnaprednija tehnologija za vrhunske performanse prevlačenja i odličnu otpornost na grebanje. Napredni Nano-Titanium sloj pruže superiorne performanse prevlačenja na svim odevnim predmetima, za najbrže rezultate.
Do 1 sat neometanog peglanja zahvaljujući velikom rezervoaru za vodu od 1,5 l. Kada se rezervoar za vodu isprazni, zvučni i svetlosni indikatori će vas podsetiti da ga dopunite, što lako možete da obavite na česmi zahvaljujući velikom otvoru za punjenje.
4.0
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Prednosti
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
u odnosu na PSG8000S
u poređenju sa režimom MAX
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.