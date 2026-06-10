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  • Brzo peglanje uz automatsku paru
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  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
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  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru
  • Brzo peglanje uz automatsku paru

Serija PerfectCare 7000Parna stanica

PSG7300/70

4.9
| (110) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Brzo peglanje uz automatsku paru
Nova serija PerfectCare 7000 napravljena je za veoma jednostavno peglanje sa automatskom parom. Naša tehnologija senzora pokreta automatski oslobađa paru kada počnete da peglate. Tehnologija OptimalTEMP garantuje da neće biti progorevanja ni na jednoj tkanini koja može da se pegla.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Veoma lako peglanje. Odlični rezultati.

Brzo peglanje uz automatsku paru

  • Automatska para uz senzor pokreta

  • Vertikalno peglanje parom zavesa i okačenih odevnih predmeta

  • OptimalTEMP – garantovano bez ikakvih progorevanja na svim tkaninama

  • Mlaz pare do 170 g/min steam i dodatna količina pare od 650 g, pritisak od maks. 8,5 bara

  • 1 sat peglanja uz veliki rezervoar za vodu od 1,5 l

Inteligentna automatski režim pare za peglanje bez muke

Inteligentna automatski režim pare za peglanje bez muke

Tehnologija senzora pokreta prepoznaje kada se pegla pomera preko odeće i automatski primenjuje snažnu paru. Uživajte u veoma jednostavnom i brzom peglanju dok pegla kontroliše paru umesto vas.

Mašina za paru TurboPower za snažnu paru

Mašina za paru TurboPower za snažnu paru

Mašina za paru TurboPower za unapređen doživljaj peglanja; snažniji protok pare bez prekida. Mašina TurboPower smanjuje količinu mokrih tačaka na odevnim predmetima tokom peglanja*, pa su spremni za orman bez čekanja na sušenje.

Grejna ploča SteamGlide Elite za nenadmašne performanse klizanja po tkanini

Grejna ploča SteamGlide Elite za nenadmašne performanse klizanja po tkanini

SteamGlide Elite je naša najnovija i najnaprednija tehnologija za vrhunske performanse prevlačenja i odličnu otpornost na grebanje. Napredni Nano-Titanium sloj pruže superiorne performanse prevlačenja na svim odevnim predmetima, za najbrže rezultate.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

110

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Prednosti

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Odricanje od odgovornosti

  1. u odnosu na PSG8000S

  2. u poređenju sa režimom MAX

  3. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.