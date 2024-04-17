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        Obustavljeno

        PSG8030/20

        4.7
        | (378) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
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        4.7

        od 5

        378

        Komentari

        94%

        preporučuje ovaj proizvod

        17/04/2024

        Srbija

        Srbija

        Najboolja pegla ikad

        najbrze peglanje, bez ikakve brige oko namjestanja temperature. funkcionalnost i brzina 100%

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

        20/12/2023

        Srbija

        Srbija

        Ne postoji bolja pegla od ove

        Dugo sam gledala ovu peglu i od skoro je imam i moram vam reí da je yaista vredna svakog dinara. I ako deluje glomayno sama pegla je lagana i ne oseáte je dok peglate, Svidja mi se što ima veliki rezervoar za vodu pa možete opeglati brdo veša. A najbolja stvar mi je što ne brinem oko podešavanja temperature već ona sama sve pegla na jednoj optimalnoj temperaturi i nema šanse da vam neka stvar izgori to sam testirala i na najosetljivijim tkaninama i stvarno je tačno. Što se mene tiče pegla je 10 od 10.

        Prednosti

        veliki reyervoar, optimalna temperatura, bryina peglanja, lagana

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica

        11/11/2023

        Srbija

        Srbija

        Doživotna bff

        Meni koja obozavam peglanje ova parna stanica predstavlja pravi upgrade. Da ne bide da preterujem ali mislim da sam dozivotno zaljubljena u nju. Ne znam da li je bolja u vodoravnom ili u vertikalnom peglanju. Beskonacna preporuka. Usteda vremena, savrseno opeglan ves i jedva cekanje kada ce se osusiti novi ves.

        Prednosti

        Sve ZA

        Mane

        Nista protiv

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

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