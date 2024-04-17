ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
  • Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja

regular

Novo

Serija PerfectCare 8000Parna stanica

PSG8140/80

4.7
| (378) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja
Serija PerfectCare 8000 pruža izuzetno jednostavno peglanje uz našu novu tehnologiju senzora. Omogućava vertikalno i horizontalno peglanje sa automatskom parom. Speed mode funkcija prilagođava količinu pare brzini peglanja, za još brže rezultate.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Veoma lako peglanje. Brzi rezultati.

Pegla koja prilagođava količinu pare brzini peglanja

  • Speed mode funkcija

  • Inteligentni automatski režim pare

  • Garantovano bez progorevanja*

  • Izuzetno lagana pegla

Prilagođava količinu pare vašoj brzini peglanja

Prilagođava količinu pare vašoj brzini peglanja

Peglajte brže pomoću speed mode funkcije. Pegla se automatski prilagođava vašoj brzini peglanja idealnom količinom pare.

Veoma lako peglajte uz automatski režim pare

Veoma lako peglajte uz automatski režim pare

Završite peglanje brzo i uz minimalan napor, uz novu tehnologiju senzora pokreta koja prepoznaje kada pomerite peglu da bi automatski ispustila paru

Unapređeni senzor pokreta za lako vertikalno peglanje

Unapređeni senzor pokreta za lako vertikalno peglanje

Zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje pokrete u bilo kojem smeru, možemo da pružimo besprekorno iskustvo vertikalnog peglanja odeće, zavesa i posteljine.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.7

od 5

378

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

17/04/2024

Srbija

Srbija

Najboolja pegla ikad

najbrze peglanje, bez ikakve brige oko namjestanja temperature. funkcionalnost i brzina 100%

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

20/12/2023

Srbija

Srbija

Ne postoji bolja pegla od ove

Dugo sam gledala ovu peglu i od skoro je imam i moram vam reí da je yaista vredna svakog dinara. I ako deluje glomayno sama pegla je lagana i ne oseáte je dok peglate, Svidja mi se što ima veliki rezervoar za vodu pa možete opeglati brdo veša. A najbolja stvar mi je što ne brinem oko podešavanja temperature već ona sama sve pegla na jednoj optimalnoj temperaturi i nema šanse da vam neka stvar izgori to sam testirala i na najosetljivijim tkaninama i stvarno je tačno. Što se mene tiče pegla je 10 od 10.

Prednosti

veliki reyervoar, optimalna temperatura, bryina peglanja, lagana

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica

11/11/2023

Srbija

Srbija

Doživotna bff

Meni koja obozavam peglanje ova parna stanica predstavlja pravi upgrade. Da ne bide da preterujem ali mislim da sam dozivotno zaljubljena u nju. Ne znam da li je bolja u vodoravnom ili u vertikalnom peglanju. Beskonacna preporuka. Usteda vremena, savrseno opeglan ves i jedva cekanje kada ce se osusiti novi ves.

Prednosti

Sve ZA

Mane

Nista protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Za sve tkanine koje mogu da se peglaju