2 godine garancije
Novo
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Speed mode funkcija
Inteligentni automatski režim pare
Garantovano bez progorevanja*
Izuzetno lagana pegla
Peglajte brže pomoću speed mode funkcije. Pegla se automatski prilagođava vašoj brzini peglanja idealnom količinom pare.
Završite peglanje brzo i uz minimalan napor, uz novu tehnologiju senzora pokreta koja prepoznaje kada pomerite peglu da bi automatski ispustila paru
Zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje pokrete u bilo kojem smeru, možemo da pružimo besprekorno iskustvo vertikalnog peglanja odeće, zavesa i posteljine.
Nagrade
4.7
od 5
378
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Perunika92
17/04/2024
Srbija
Najboolja pegla ikad
najbrze peglanje, bez ikakve brige oko namjestanja temperature. funkcionalnost i brzina 100%
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Alekssandra
20/12/2023
Srbija
Ne postoji bolja pegla od ove
Dugo sam gledala ovu peglu i od skoro je imam i moram vam reí da je yaista vredna svakog dinara. I ako deluje glomayno sama pegla je lagana i ne oseáte je dok peglate, Svidja mi se što ima veliki rezervoar za vodu pa možete opeglati brdo veša. A najbolja stvar mi je što ne brinem oko podešavanja temperature već ona sama sve pegla na jednoj optimalnoj temperaturi i nema šanse da vam neka stvar izgori to sam testirala i na najosetljivijim tkaninama i stvarno je tačno. Što se mene tiče pegla je 10 od 10.
Prednosti
veliki reyervoar, optimalna temperatura, bryina peglanja, lagana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica
Luma78
11/11/2023
Srbija
Doživotna bff
Meni koja obozavam peglanje ova parna stanica predstavlja pravi upgrade. Da ne bide da preterujem ali mislim da sam dozivotno zaljubljena u nju. Ne znam da li je bolja u vodoravnom ili u vertikalnom peglanju. Beskonacna preporuka. Usteda vremena, savrseno opeglan ves i jedva cekanje kada ce se osusiti novi ves.
Prednosti
Sve ZA
Mane
Nista protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Za sve tkanine koje mogu da se peglaju