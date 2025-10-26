2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Pritisak pare 9 bara, para do 215 g/min i dodatna količina pare od 750 g
OptimalTEMP – garantovano bez ikakvih progorevanja na svim tkaninama
Praktičan dizajn
1 sat peglanja sa velikim rezervoarom za vodu od 1,4 l
Sistem Easy De-Calc za jednostavno održavanje
Parna stanica sa TurboPower motorom za unapređeno iskustvo peglanja; snažniji, neprekidan protok pare. TurboPower mehanizam smanjuje količinu mokrih tragova na odeći tokom peglanja, pa je spremna za odlaganje bez čekanja da se osuši.*
Garantovano bez progorevanja na svim tkaninama koje mogu da se peglaju, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno peglajte svaki odevni predmet, od svilene bluze do pamučne majice. Garantujemo da parna stanica nikada neće izazvati progorevanje ni na jednoj tkanini koja može da se pegla, čak i kada se pegla ostavi bez nadzora. Možete bezbedno da je ostavite na odeći ili dasci za peglanje.
Pametna AI tehnologija senzora pokreta prepoznaje kada se pegla pomera preko odeće i automatski primenjuje snažnu paru. Uživajte u veoma jednostavnom i brzom peglanju dok pegla kontroliše paru umesto vas.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Srecna zena
26/10/2025
Srbija
Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura
Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄
Prednosti
Preporucila bih svima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tutiradeva
04/09/2025
България
Страхотен продукт
Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.
Prednosti
Лек, удобен
Mane
Не намирам такива
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Isporuka pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne stanice; jun 2025.
U odnosu na PSG8000S
U poređenju sa režimom MAX
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.