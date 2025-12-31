2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Pritisak pare 9 bara, para do 215 g/min i dodatna količina pare od 850 g
OptimalTEMP – garantovano bez ikakvih progorevanja na svim tkaninama
Inteligentna automatska para sa senzorom pokreta
1 sat peglanja sa velikim rezervoarom za vodu od 1,4 l
Sistem Easy De-Calc za jednostavno održavanje
Parna stanica sa TurboPower motorom za unapređeno iskustvo peglanja; snažniji, neprekidan protok pare. TurboPower mehanizam smanjuje količinu mokrih tragova na odeći tokom peglanja, pa je spremna za odlaganje bez čekanja da se osuši.*
Garantovano bez progorevanja na svim tkaninama koje mogu da se peglaju, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno peglajte svaki odevni predmet, od svilene bluze do pamučne majice. Garantujemo da parna stanica nikada neće izazvati progorevanje ni na jednoj tkanini koja može da se pegla, čak i kada se pegla ostavi bez nadzora. Možete bezbedno da je ostavite na odeći ili dasci za peglanje.
Pametna AI tehnologija senzora pokreta prepoznaje kada se pegla pomera preko odeće i automatski primenjuje snažnu paru. Uživajte u veoma jednostavnom i brzom peglanju dok pegla kontroliše paru umesto vas.
4.8
od 5
24
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
panayotova
19/12/2025
България
Невероятен продукт
Ютията е много лека и се плъзга изключително плавно. Дори след по-дълго гладене ръката не се уморява. Подметката не залепва и не оставя никакви следи.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Rainfairy
18/12/2025
България
Супер
Резервоарът е достатъчно голям и ми стига за цялото гладене наведнъж. Харесва ми, че мога да доливам вода, без да я изключвам. Това е удобно, особено когато гладя по-големи количества дрехи.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Isporuka pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne stanice; jun 2025.
u odnosu na PSG8000S
U poređenju sa režimom MAX
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.