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  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*

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Serija PerfectCare 8000Parna stanica

PSG8300/30

4.8
| (24) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najmoćnija parna stanica*
Najmoćnija parna stanica na tržištu, nova serija 8000 prilagođava se vašoj brzini peglanja pomoću pametnog AI kretanja. Tehnologija OptimalTemp garantuje da neće doći do progorevanja na svim tkaninama koje se mogu peglati. Peglanje nikada nije bilo lakše!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

AI senzor koji prilagođava paru vašoj brzini peglanja

Najmoćnija parna stanica*

  • Pritisak pare 9 bara, para do 215 g/min i dodatna količina pare od 850 g

  • OptimalTEMP – garantovano bez ikakvih progorevanja na svim tkaninama

  • Inteligentna automatska para sa senzorom pokreta

  • 1 sat peglanja sa velikim rezervoarom za vodu od 1,4 l

  • Sistem Easy De-Calc za jednostavno održavanje

Mašina za paru TurboPower za snažnu paru

Mašina za paru TurboPower za snažnu paru

Parna stanica sa TurboPower motorom za unapređeno iskustvo peglanja; snažniji, neprekidan protok pare. TurboPower mehanizam smanjuje količinu mokrih tragova na odeći tokom peglanja, pa je spremna za odlaganje bez čekanja da se osuši.*

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Garantovano bez progorevanja na svim tkaninama koje mogu da se peglaju, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno peglajte svaki odevni predmet, od svilene bluze do pamučne majice. Garantujemo da parna stanica nikada neće izazvati progorevanje ni na jednoj tkanini koja može da se pegla, čak i kada se pegla ostavi bez nadzora. Možete bezbedno da je ostavite na odeći ili dasci za peglanje.

Automatska para za jednostavnije peglanje

Automatska para za jednostavnije peglanje

Pametna AI tehnologija senzora pokreta prepoznaje kada se pegla pomera preko odeće i automatski primenjuje snažnu paru. Uživajte u veoma jednostavnom i brzom peglanju dok pegla kontroliše paru umesto vas.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

24

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

31/12/2025

България

България

Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

19/12/2025

България

България

Невероятен продукт

Ютията е много лека и се плъзга изключително плавно. Дори след по-дълго гладене ръката не се уморява. Подметката не залепва и не оставя никакви следи.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

18/12/2025

България

България

Супер

Резервоарът е достатъчно голям и ми стига за цялото гладене наведнъж. Харесва ми, че мога да доливам вода, без да я изключвам. Това е удобно, особено когато гладя по-големи количества дрехи.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

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Odricanje od odgovornosti

  1. Isporuka pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne stanice; jun 2025.

  2. u odnosu na PSG8000S

  3. U poređenju sa režimom MAX

  4. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.