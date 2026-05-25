2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Pritisak pare 9 bara, para do 215 g/min i dodatna količina pare od 850 g
OptimalTEMP – garantovano bez ikakvih progorevanja na svim tkaninama
Inteligentna automatska para sa senzorom pokreta
1 sat peglanja sa velikim rezervoarom za vodu od 1,4 l
Sistem Easy De-Calc za jednostavno održavanje
Parna stanica sa TurboPower motorom za unapređeno iskustvo peglanja; snažniji, neprekidan protok pare. TurboPower mehanizam smanjuje količinu mokrih tragova na odeći tokom peglanja, pa je spremna za odlaganje bez čekanja da se osuši.*
Garantovano bez progorevanja na svim tkaninama koje mogu da se peglaju, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno peglajte svaki odevni predmet, od svilene bluze do pamučne majice. Garantujemo da parna stanica nikada neće izazvati progorevanje ni na jednoj tkanini koja može da se pegla, čak i kada se pegla ostavi bez nadzora. Možete bezbedno da je ostavite na odeći ili dasci za peglanje.
Pametna AI tehnologija senzora pokreta prepoznaje kada se pegla pomera preko odeće i automatski primenjuje snažnu paru. Uživajte u veoma jednostavnom i brzom peglanju dok pegla kontroliše paru umesto vas.
5.0
od 5
12
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Peglica23
25/05/2026
Hrvatska
Pegla je jednostavna za upotrebu
Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Peglica123
25/05/2026
Hrvatska
Savršeno opeglano i brže nego ikad
Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!
Prednosti
brzina, besprijekorno peglanje
Mane
nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Sassu
24/07/2026
Eesti
Südamerahu triikimise ajal
Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Isporuka pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne stanice; jun 2025.
U odnosu na PSG8000S
U poređenju sa režimom MAX
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.