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  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*
  • Najmoćnija parna stanica*

regular

Serija PerfectCare 8000Parna stanica

PSG8300/80

5
| (12) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najmoćnija parna stanica*
Najmoćnija parna stanica na tržištu, nova serija 8000 prilagođava se vašoj brzini peglanja pomoću pametnog AI kretanja. Tehnologija OptimalTemp garantuje da neće doći do progorevanja na svim tkaninama koje se mogu peglati. Peglanje nikada nije bilo lakše!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

AI senzor koji prilagođava paru vašoj brzini peglanja

Najmoćnija parna stanica*

  • Pritisak pare 9 bara, para do 215 g/min i dodatna količina pare od 850 g

  • OptimalTEMP – garantovano bez ikakvih progorevanja na svim tkaninama

  • Inteligentna automatska para sa senzorom pokreta

  • 1 sat peglanja sa velikim rezervoarom za vodu od 1,4 l

  • Sistem Easy De-Calc za jednostavno održavanje

Mašina za paru TurboPower za snažnu paru

Mašina za paru TurboPower za snažnu paru

Parna stanica sa TurboPower motorom za unapređeno iskustvo peglanja; snažniji, neprekidan protok pare. TurboPower mehanizam smanjuje količinu mokrih tragova na odeći tokom peglanja, pa je spremna za odlaganje bez čekanja da se osuši.*

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Tehnologija OptimalTEMP, garantovano bez progorevanja

Garantovano bez progorevanja na svim tkaninama koje mogu da se peglaju, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP. Bezbrižno peglajte svaki odevni predmet, od svilene bluze do pamučne majice. Garantujemo da parna stanica nikada neće izazvati progorevanje ni na jednoj tkanini koja može da se pegla, čak i kada se pegla ostavi bez nadzora. Možete bezbedno da je ostavite na odeći ili dasci za peglanje.

Automatska para za jednostavnije peglanje

Automatska para za jednostavnije peglanje

Pametna AI tehnologija senzora pokreta prepoznaje kada se pegla pomera preko odeće i automatski primenjuje snažnu paru. Uživajte u veoma jednostavnom i brzom peglanju dok pegla kontroliše paru umesto vas.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

12

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/05/2026

Hrvatska

Hrvatska

Pegla je jednostavna za upotrebu

Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-30

25/05/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savršeno opeglano i brže nego ikad

Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!

Prednosti

brzina, besprijekorno peglanje

Mane

nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-23

24/07/2026

Eesti

Eesti

Südamerahu triikimise ajal

Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

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Odricanje od odgovornosti

  1. Isporuka pare (norma IEC60311) u odnosu na druge parne stanice; jun 2025.

  2. U odnosu na PSG8000S

  3. U poređenju sa režimom MAX

  4. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.