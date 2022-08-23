2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Tehnologija ActiveSense
Garantovano bez progorevanja*
Lagana pegla
Dodatna količina pare do 750 g
Pritisak pare maks. 9 bar
Tehnologija ActiveSense prepoznaje tkanine pomoću ugrađene kamere i veštačke inteligencije.
Automatski podešava temperaturu i količinu pare radi postizanja odličnih rezultata na svim tkaninama.
Završite peglanje brzo i uz minimalan napor, uz novu tehnologiju senzora pokreta koja prepoznaje kada pomerite peglu da bi automatski ispustila paru
Nagrade
4.8
od 5
52
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Andruško
23/08/2022
Hrvatska
odlična!!!
peglanje je duplo brže, radi k'o zmaj!! Toplo preporučam!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Zlatica
02/06/2022
Hrvatska
Pegla je fantastična i lagana za peglanje
Sa peglom se lagano pegla bez opterećenja, pametna igračka
Prednosti
Za preporučiti svakome
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
barbxx
06/07/2021
Hrvatska
Poptuna revolucija peglanja
Kao nijedno glačalo do sad Ovo je nešto iznad svega što sam do sad koristila. Inače mi je mrsko peglati odjeću, ali i to se promijenilo. Najdraži feature mi je to što ne moram uopće paziti na temperaturu pošto parna postaja sama prepoznaje tkaninu i prema tome se prilagođava plus ne mora se peglati s obje strane jer je tako snažna, a ne oštećuje tkaninu. Hvala mužiću na poklonu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja
Za sve tkanine koje mogu da se peglaju