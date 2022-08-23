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Sve serije

  • Jedina pegla koja zna šta peglate
  • Jedina pegla koja zna šta peglate
  • Jedina pegla koja zna šta peglate
  • Jedina pegla koja zna šta peglate
  • Jedina pegla koja zna šta peglate
  • Jedina pegla koja zna šta peglate
  • Jedina pegla koja zna šta peglate
  • Jedina pegla koja zna šta peglate
  • Jedina pegla koja zna šta peglate
  • Jedina pegla koja zna šta peglate

regular

Serija PerfectCare 9000Pegla sa parnom stanicom

PSG9050/20

4.8
| (52) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jedina pegla koja zna šta peglate
Serija PerfectCare 9000 sa prvom na svetu tehnologijom prepoznavanja pod nazivom ActiveSense. Pomoću ugrađene kamere i veštačke inteligencije, zna šta peglate i bira idealnu temperaturu i količinu pare za rezultate bez muke.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Peglanje bez muke. Odlični rezultati.

Jedina pegla koja zna šta peglate

  • Tehnologija ActiveSense

  • Garantovano bez progorevanja*

  • Lagana pegla

  • Dodatna količina pare do 750 g

  • Pritisak pare maks. 9 bar

Jedina parna stanica koja zna šta peglate

Jedina parna stanica koja zna šta peglate

Tehnologija ActiveSense prepoznaje tkanine pomoću ugrađene kamere i veštačke inteligencije.

Automatski podešava postavke

Automatski podešava postavke

Automatski podešava temperaturu i količinu pare radi postizanja odličnih rezultata na svim tkaninama.

Inteligentni automatski režim pare za brže i lakše peglanje

Inteligentni automatski režim pare za brže i lakše peglanje

Završite peglanje brzo i uz minimalan napor, uz novu tehnologiju senzora pokreta koja prepoznaje kada pomerite peglu da bi automatski ispustila paru

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.8

od 5

52

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

2

23/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

odlična!!!

peglanje je duplo brže, radi k'o zmaj!! Toplo preporučam!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

02/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Pegla je fantastična i lagana za peglanje

Sa peglom se lagano pegla bez opterećenja, pametna igračka

Prednosti

Za preporučiti svakome

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

06/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Poptuna revolucija peglanja

Kao nijedno glačalo do sad Ovo je nešto iznad svega što sam do sad koristila. Inače mi je mrsko peglati odjeću, ali i to se promijenilo. Najdraži feature mi je to što ne moram uopće paziti na temperaturu pošto parna postaja sama prepoznaje tkaninu i prema tome se prilagođava plus ne mora se peglati s obje strane jer je tako snažna, a ne oštećuje tkaninu. Hvala mužiću na poklonu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija PerfectCare 9000 PSG9050/20 Parna postaja

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