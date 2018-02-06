2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Fleksibilne glave DualPrecision
50 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Skočni trimer
Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice.
Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata, što omogućava glatkije brijanje.
Prvo sečivo podiže svaku dlačicu, dok drugo sečivo ugodno seče ispod nivoa kože za izvanredno glatko brijanje.
4.6
od 5
66
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
adex1
06/02/2018
България
Много удобен и фукционален продукт
Самобръсначката е много удобна за използване навсякъде. Батерията издържа почти час, а също така има възможност за бързо зареждане в рамките на 3 минути, което осигурява заряд за едно бръснене. Лесно почистване и поддръжка.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене
pepy1
14/01/2017
България
отличен дизайн и обслужване
Изключителен продукт, удобен и лесен за употреба. Препоръчвам го на всички!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене
Winer
05/12/2018
Slovensko
Holiaci strojček dobre holí
Tento holiaci strojček dobre holí a dlhodobo som s ním spokojný.Ako zatiaľ so všetkými výrobkami Phillips,ktoré používam.Ďakujem Philipsu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie