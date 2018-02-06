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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Obustavljeno

Shaver series 5000 PowerTouchElektrični aparat za suvo brijanje

PT860/16

4.6
| (66) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
DualPrecision
PowerTouch pruža dodatnu jutarnju snagu. Sada uz više minuta po punjenju, glave za brijanje koje mogu potpuno da se peru i DualPrecision sečiva imaćete glatkije brijanje. Uz PowerTouch uvek ćete preleteti jutarnju rutinu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Hvata više dlaka

DualPrecision

  • Fleksibilne glave DualPrecision

  • 50 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Skočni trimer

Glave DualPrecision briju duge dlačice i čekinjastu bradu

Glave DualPrecision briju duge dlačice i čekinjastu bradu

Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice.

Sistem Flex & Float se prilagođava konturama lica i vrata

Sistem Flex & Float se prilagođava konturama lica i vrata

Automatski se prilagođava svakoj konturi lica i vrata, što omogućava glatkije brijanje.

Sečiva Super Lift & Cut podižu dlačice radi glatkijeg brijanja

Sečiva Super Lift & Cut podižu dlačice radi glatkijeg brijanja

Prvo sečivo podiže svaku dlačicu, dok drugo sečivo ugodno seče ispod nivoa kože za izvanredno glatko brijanje.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.6

od 5

66

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

2

06/02/2018

България

България

Много удобен и фукционален продукт

Самобръсначката е много удобна за използване навсякъде. Батерията издържа почти час, а също така има възможност за бързо зареждане в рамките на 3 минути, което осигурява заряд за едно бръснене. Лесно почистване и поддръжка.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене

14/01/2017

България

България

отличен дизайн и обслужване

Изключителен продукт, удобен и лесен за употреба. Препоръчвам го на всички!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Електрическа самобръсначка за сухо бръснене

05/12/2018

Slovensko

Slovensko

Holiaci strojček dobre holí

Tento holiaci strojček dobre holí a dlhodobo som s ním spokojný.Ako zatiaľ so všetkými výrobkami Phillips,ktoré používam.Ďakujem Philipsu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie

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