2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Okretne glave DualPrecision
50 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Skočni trimer
Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice.
Glave se savijaju kako bi ostale u kontakt sa kožom i okreću se radi dodatne dimenzije prianjanja. Sve to omogućava glatko, brzo i prijatno brijanje.
Prvo sečivo podiže svaku dlačicu, dok drugo sečivo ugodno seče ispod nivoa kože za izvanredno glatko brijanje.
5.0
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ziga
10/02/2017
Slovenija
Verifikovani kupac
zadovoljiv izdelek
enostavna in hitra uporaba. Težje je doseči kratke dlake ob nedostopnih mestih, enostavno čiščenje...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Električni brivnik za suho britje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Električni brivnik za suho britje
děda z Karlova
26/08/2021
Česká republika
Pohodový společník
Plně mi vyhovuje víc než 10 let při denním užívání
Prednosti
nezávislost na síti
Mane
drahé náhradní hlavice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
ja2Filip
23/02/2016
Polska
Verifikovani kupac
jest super
Polecam wszystkim ! Ma wiele potrzebnych funkcji.(Nie wymieniam, są w opisie produktu).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver