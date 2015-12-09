2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Okretne glave TripleTrack
60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Skočni trimer
Postolje za punjenje i torbica
Glave TripleTrack sa 3 prstena sečiva za brijanje obuhvataju 50% veću površinu kože u jednom potezu. Prorezi i otvori DualPrecision omogućavaju prijatno brijanje dugih i kratkih dlačica.
Glave se savijaju kako bi ostale u kontakt sa kožom i okreću se radi dodatne dimenzije prianjanja. Sve to omogućava glatko, brzo i prijatno brijanje.
Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice.
4.1
od 5
30
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
korisnikphilips
09/12/2015
Hrvatska
odlične karakteristike
odličan proizvod, dobra cijena, tih, brzo punjenje. do sada nikakvih problema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
DanielR
07/05/2019
România
De calitate
Calitatea produsului este una foarte buna, bateria tine destul, se incarca repede
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Aparat de bărbierit electric uscat
Tavi
09/06/2017
România
Excelent
Este cel mai bun aparat de bărbierit pe care l-am avut pana acum, are un design perfect ceea ce-l face ușor de folosit și o plăcere deosebită când constați ca barba este perfect tăiată după utilizare.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Aparat de bărbierit electric uscat