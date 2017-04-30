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Obustavljeno

PX840T CD Soundmachine

PX840T/12

3.7

| (3) Komentari

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Audio ulaz za laku reprodukciju prenosive muzike

Audio ulaz za laku reprodukciju prenosive muzike

Uspostavite jednu laku vezu i uživajte u svoj muzici sa prenosivih uređaja i računara. Jednostavno uključite uređaj u AUDIO-IN port (od 3,5 mm) na Philips uređaju. U slučaju računara, veza se obično uspostavlja sa izlaza slušalica. Kada se povežu, možete da uživate u svojoj čitavoj muzičkoj kolekciji direktno na vrhunskim zvučnicima. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.

Mogućnost program. 20 numera sa CD-a

Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.

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Komentari

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3.7

od 5

3

Komentari

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PX840T Radio CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PX840T Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Ova recenzija je napisana za PX840T Bumbox CD

Ova recenzija je napisana za PX840T Bumbox CD

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