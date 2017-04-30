Obustavljeno
PX840T/12
Uspostavite jednu laku vezu i uživajte u svoj muzici sa prenosivih uređaja i računara. Jednostavno uključite uređaj u AUDIO-IN port (od 3,5 mm) na Philips uređaju. U slučaju računara, veza se obično uspostavlja sa izlaza slušalica. Kada se povežu, možete da uživate u svojoj čitavoj muzičkoj kolekciji direktno na vrhunskim zvučnicima. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.
Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.
Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.
3.7
od 5
3
Komentari
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PX840T Radio CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PX840T Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Ova recenzija je napisana za PX840T Bumbox CD
Ova recenzija je napisana za PX840T Bumbox CD