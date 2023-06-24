2 godine garancije
Ravnomerno šišanje je zagarantovano uz patentirani sistem 2D Contour Tracking. Prilagođava se obliku glave i pruža kontrolu nad izborom frizure!
Stilizujte kosu po svojoj želji na bilo kojoj od 8 dužina od 1 do 21 mm pomoću samo jednog podesivog i jedinstvenog češlja. Ugrađena sigurnosna brava daje vam sigurnost pri šišanju.
5.0
od 5
13
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Liviutz
24/06/2023
România
Excelent
După 15 ani încă funcționează și o folosesc în continuare. Bravo!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
Myšáci
04/05/2021
Česká republika
Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů
Naprosto skvělý zastřihovač, zastřihne i velmi tenké vlásky dětí, což jiné zastřihovače neumí. Mám ho již hodně dlouho a jsem moc spokojená
Prednosti
Bezporuchovost, zastřihne i velmi tenké vlasy
Mane
Za několik let jsem žádné neobjevila
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů
Mulderianus
19/12/2020
România
Foarte multumit
Dupa mai bine de 13 ani de functionare impecabila o voi fona pentru ca m-am plictisit de ea.Sigur asemenea calitate nu mai pupam ever nivi la pretul de top mai ales ca toate cam au acumulatori.Felicitari pentru ce a oferit Philips cindva !
Prednosti
La priza si taie de numai.
Mane
La priza, atit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper