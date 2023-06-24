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  • Aparat za šišanje
  • Aparat za šišanje
  • Aparat za šišanje
  • Aparat za šišanje
  • Aparat za šišanje

Hairclipper series 1000Aparat za šišanje

QC5000/00

5
| (13) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Aparat za šišanje
Ovaj Philips aparat za šišanje omogućava vam da napravite frizuru kakvu želite.
Pogledajte sve prednosti

Nema potrebe da vežbate

Aparat za šišanje

Potpuna kontrola

Potpuna kontrola

Ravnomerno šišanje je zagarantovano uz patentirani sistem 2D Contour Tracking. Prilagođava se obliku glave i pruža kontrolu nad izborom frizure!

Bezbedno i jednostavno stilizovanje

Bezbedno i jednostavno stilizovanje

Stilizujte kosu po svojoj želji na bilo kojoj od 8 dužina od 1 do 21 mm pomoću samo jednog podesivog i jedinstvenog češlja. Ugrađena sigurnosna brava daje vam sigurnost pri šišanju.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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5.0

od 5

13

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/06/2023

România

România

Excelent

După 15 ani încă funcționează și o folosesc în continuare. Bravo!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů

Naprosto skvělý zastřihovač, zastřihne i velmi tenké vlásky dětí, což jiné zastřihovače neumí. Mám ho již hodně dlouho a jsem moc spokojená

Prednosti

Bezporuchovost, zastřihne i velmi tenké vlasy

Mane

Za několik let jsem žádné neobjevila

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Zastřihovač vlasů

19/12/2020

România

România

Foarte multumit

Dupa mai bine de 13 ani de functionare impecabila o voi fona pentru ca m-am plictisit de ea.Sigur asemenea calitate nu mai pupam ever nivi la pretul de top mai ales ca toate cam au acumulatori.Felicitari pentru ce a oferit Philips cindva !

Prednosti

La priza si taie de numai.

Mane

La priza, atit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

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