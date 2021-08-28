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Hairclipper series 1000Aparat za šišanje

QC5050/00

4.5

| (10) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno jednostavan aparat za šišanje

Ovaj izuzetno jednostavan aparat za šišanje sa 8 postavki dužine od 1 do 21 mm omogućava vam da kreirate stil kakav želite. Samo izaberite željenu dužinu kose, zaključajte i šišajte. Sada u kompletu sa dodatnim češljem za čekinjast izgled za izuzetno kratku kosu i neobrijan izgled.

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Izaberite dužinu, zaključajte, šišajte

Izuzetno jednostavan aparat za šišanje

  • Sa češljem koji se prilag. obliku glave

8 ugrađenih postavki dužine do 21 mm

8 ugrađenih postavki dužine do 21 mm

Izaberite i zaključajte jednu od mnoštva raspoloživih dužina.

Češalj koji se prilagođava obliku glave obezbeđuje brzinu i udobnost

Češalj koji se prilagođava obliku glave obezbeđuje brzinu i udobnost

Češalj se prilagođava konturama glave i omogućava brzo i prijatno šišanje.

Češalj za kratku dužinu seče kosu na 1,6 mm

Češalj za kratku dužinu seče kosu na 1,6 mm

Poseban češalj seče kosu na veoma kratku dužinu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

10

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

28/08/2021

Česká republika

Česká republika

Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů

Mám ho již několik let a funguje stále výborně a bez problémů

Prednosti

Stříhá při připojení do elektrické sítě i na baterii

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů

Datum upotrebe 2019-08-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů

Datum upotrebe 2019-08-28

17/12/2019

România

România

Verifikovani kupac

produsul a fofst f. bun

produul aceasta a fost ff bun si pot sa recomand cu mare inchridere

Prednosti

l am avut de multi ani si afost perfect

Mane

nu exitati

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

Datum upotrebe 2017-12-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns

Datum upotrebe 2017-12-17

01/06/2019

Polska

Polska

ocena

Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów

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  1. Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025. 