Izuzetno jednostavan aparat za šišanje
Ovaj izuzetno jednostavan aparat za šišanje sa 8 postavki dužine od 1 do 21 mm omogućava vam da kreirate stil kakav želite. Samo izaberite željenu dužinu kose, zaključajte i šišajte. Sada u kompletu sa dodatnim češljem za čekinjast izgled za izuzetno kratku kosu i neobrijan izgled.
Sa češljem koji se prilag. obliku glave
Izaberite i zaključajte jednu od mnoštva raspoloživih dužina.
Češalj se prilagođava konturama glave i omogućava brzo i prijatno šišanje.
Poseban češalj seče kosu na veoma kratku dužinu.
4.5
od 5
10
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
Bikjejumper3
28/08/2021
Česká republika
Philips Hairclipper series 1000 Zastřihovač vlasů
Mám ho již několik let a funguje stále výborně a bez problémů
Prednosti
Stříhá při připojení do elektrické sítě i na baterii
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů
Datum upotrebe 2019-08-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Zastřihovač vlasů
Datum upotrebe 2019-08-28
17/12/2019
România
Verifikovani kupac
produsul a fofst f. bun
produul aceasta a fost ff bun si pot sa recomand cu mare inchridere
Prednosti
l am avut de multi ani si afost perfect
Mane
nu exitati
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
Datum upotrebe 2017-12-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Aparat de tuns
Datum upotrebe 2017-12-17
Sylwek90
01/06/2019
Polska
ocena
Używam już trzy lata i nie mam żadnych problemów z jej eksploatacją. Jest lekka i bardzo dobrze sprawdza się w użyciu domowym, polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 1000 QC5050/00 Maszynka do strzyżenia włosów
Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025.