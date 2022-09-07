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Obustavljeno

Hairclipper series 7000Aparat za šišanje

QC5390/80

4.7

| (677) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

Expert Precision

Ovaj Philips aparat za šišanje dizajniran je za maksimalnu preciznost, sa digitalnim displejom i najvećim brojem postavki dužine na tržištu. Jedno brzo punjenje omogućava do 60 minuta bežične upotrebe. Za pravljenje potpuno iste frizure svaki put.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svetski brend broj 1 za električne uređaje za negu1

Expert Precision

  • Titanijumska sečiva

  • 41 postavka dužine

  • 60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Češalj, makaze i torbica za odlaganje

Vrhunske performanse šišanja uz sečiva sa oblogom od titanijuma

Vrhunske performanse šišanja uz sečiva sa oblogom od titanijuma

Napredna titanijumska sečiva omogućavaju nenadmašne performanse sečenja i dugotrajnu oštrinu

Dvogodišnja garancija, napajanje iz mreža širom sveta, nema potrebe za podmazivanjem

Dvogodišnja garancija, napajanje iz mreža širom sveta, nema potrebe za podmazivanjem

Svi naši proizvodi za doterivanje tela napravljeni su da traju. Isporučuju se uz dvogodišnju garanciju širom sveta, kompatibilni su sa napajanjem iz mreža širom sveta i nikada ih ne treba podmazivati.

Jednostavno, ali temeljno čišćenje

Jednostavno, ali temeljno čišćenje

100% vodootporni trimer za bradu omogućava vam da ga samo isperete pod mlazom vode, za temeljno, jednostavno čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

677

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Вълшебна машина

Ползвах машината 5-6 години, без абсолютно никави проблеми. Здрава и надеждна.

Prednosti

Бързо зареждане на батерията

Mane

Ножа е с прекалено остър и при подстеигване без гребен, закача и най-малката неравност на кожата.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper

Datum upotrebe 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper

Datum upotrebe 2020-09-07

16/05/2022

България

България

Verifikovani kupac

Чудесен продукт!

Много качествен продукт,работи тихо и ефективно,лек и ергономичен!

Prednosti

тиха,ефективна,оперативна

Mane

повече размери на ножчетата би било чудесно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

Datum upotrebe 2022-04-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

Datum upotrebe 2022-04-16

27/11/2021

България

България

Идеална е!

Машинката е удобна за боравене, не е тежка и не вибрира твърде много, стриже добре и спестява пари от фризьори!

Prednosti

Лека и удобна

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

Datum upotrebe 2021-10-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване

Datum upotrebe 2021-10-27

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  1. Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025. 