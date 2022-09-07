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Expert Precision
Ovaj Philips aparat za šišanje dizajniran je za maksimalnu preciznost, sa digitalnim displejom i najvećim brojem postavki dužine na tržištu. Jedno brzo punjenje omogućava do 60 minuta bežične upotrebe. Za pravljenje potpuno iste frizure svaki put.
Titanijumska sečiva
41 postavka dužine
60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Češalj, makaze i torbica za odlaganje
Napredna titanijumska sečiva omogućavaju nenadmašne performanse sečenja i dugotrajnu oštrinu
Svi naši proizvodi za doterivanje tela napravljeni su da traju. Isporučuju se uz dvogodišnju garanciju širom sveta, kompatibilni su sa napajanjem iz mreža širom sveta i nikada ih ne treba podmazivati.
100% vodootporni trimer za bradu omogućava vam da ga samo isperete pod mlazom vode, za temeljno, jednostavno čišćenje.
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4.7
od 5
677
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Весо
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Вълшебна машина
Ползвах машината 5-6 години, без абсолютно никави проблеми. Здрава и надеждна.
Prednosti
Бързо зареждане на батерията
Mane
Ножа е с прекалено остър и при подстеигване без гребен, закача и най-малката неравност на кожата.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper
Datum upotrebe 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 QC5370/32 Hair clipper
Datum upotrebe 2020-09-07
тапончо
16/05/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен продукт!
Много качествен продукт,работи тихо и ефективно,лек и ергономичен!
Prednosti
тиха,ефективна,оперативна
Mane
повече размери на ножчетата би било чудесно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Datum upotrebe 2022-04-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Datum upotrebe 2022-04-16
Ник22
27/11/2021
България
Идеална е!
Машинката е удобна за боравене, не е тежка и не вибрира твърде много, стриже добре и спестява пари от фризьори!
Prednosti
Лека и удобна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Datum upotrebe 2021-10-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hair clipper QC5115/15 Миеща се машинка за подстригване
Datum upotrebe 2021-10-27
Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025.