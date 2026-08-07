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AccessoriesPločica za brzo čišćenje

QCP20/00

5

| (38) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan

Korišćenjem pločice za brzo čišćenje nakon svakog brijanja održavate brijač u stanju kao da je nov. Uz efektivno uklanjanje dlačica, brijač je 10 puta čistiji nego kada koristite samo vodu*.

Pogledajte sve prednosti

Dubinsko čišćenje za samo 1 minut

Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan

  • Dubinsko čišćenje za samo 1 minut

  • Aktivni lubrikant

  • Osvežavajući miris

  • Formula koja prija koži

Philips ekskluzivna higijenska formula + višeslojni filter

Philips ekskluzivna higijenska formula + višeslojni filter

Philips ekskluzivna higijenska formula u kombinaciji sa višeslojnim filterom efektivno eliminiše podrezane dlačice i ostavlja brijač 10 puta čistijim nego kada koristite samo vodu*

Osvežavajući miris za osećaj čistog brijanja

Osvežavajući miris za osećaj čistog brijanja

Specijalni miris kertridža za čišćenje je svež i pruža doživljaj čistoće tokom brijanja.

Kertridž je efektivan do tri meseca

Kertridž je efektivan do tri meseca

Svaki Philips kertridž je efektivan za približno 30 ciklusa čišćenja uz svakodnevnu upotrebu i do tri meseca uz nedeljnu upotrebu. To znači čisto, higijensko brijanje tokom celog jednog godišnjeg doba.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

38

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/08/2026

Slovensko

Slovensko

som v je vynikajúci veľmi som spokojný málo nabíja som veľmi spokojný Dostal som to na Vianoce od manželky a Výborne sa s ním holí Ďakujem pekne aspoň teraz neporežem ďakujem pekne

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod

Datum upotrebe 2025-12-30

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod

Datum upotrebe 2025-12-30

16/06/2026

România

România

Produsul este bun dar pretul...

https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Datum upotrebe 2026-05-17

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Datum upotrebe 2026-05-17

14/12/2025

România

România

Este super ok ca sofeer pe tir e super ok lucrez pe comunitate nu-l am de mult dar este superb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Datum upotrebe 2025-11-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod

Datum upotrebe 2025-11-14

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Odricanje od odgovornosti

  1. Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu