Uživajte u higijenskom brijanju svaki dan
Korišćenjem pločice za brzo čišćenje nakon svakog brijanja održavate brijač u stanju kao da je nov. Uz efektivno uklanjanje dlačica, brijač je 10 puta čistiji nego kada koristite samo vodu*.
Dubinsko čišćenje za samo 1 minut
Aktivni lubrikant
Osvežavajući miris
Formula koja prija koži
Philips ekskluzivna higijenska formula u kombinaciji sa višeslojnim filterom efektivno eliminiše podrezane dlačice i ostavlja brijač 10 puta čistijim nego kada koristite samo vodu*
Specijalni miris kertridža za čišćenje je svež i pruža doživljaj čistoće tokom brijanja.
Svaki Philips kertridž je efektivan za približno 30 ciklusa čišćenja uz svakodnevnu upotrebu i do tri meseca uz nedeljnu upotrebu. To znači čisto, higijensko brijanje tokom celog jednog godišnjeg doba.
5.0
od 5
38
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ščULA
07/08/2026
Slovensko
som v je vynikajúci veľmi som spokojný málo nabíja som veľmi spokojný Dostal som to na Vianoce od manželky a Výborne sa s ním holí Ďakujem pekne aspoň teraz neporežem ďakujem pekne
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod
Datum upotrebe 2025-12-30
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod
Datum upotrebe 2025-12-30
MariusDacian
16/06/2026
România
Produsul este bun dar pretul...
https://www.emag.ro/patroni-de-curatare-quick-clean-pod-set-2-buc-multicolor-cjk0515-26-0604-1429/pd/DKPHMP2BM/ Buna ziua, de ce exista aceasta mare diferența de preț la același produs ? Este corect sau e doar specula pe Emag ?
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Datum upotrebe 2026-05-17
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Datum upotrebe 2026-05-17
Nikolai Nik
14/12/2025
România
Este super ok ca sofeer pe tir e super ok lucrez pe comunitate nu-l am de mult dar este superb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Datum upotrebe 2025-11-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CC12/50 Cartuş Quick Clean Pod
Datum upotrebe 2025-11-14
Poređenje ostataka posle brijanja pri korišćenju tečnosti za čišćenje u odnosu na vodu u kertridžu