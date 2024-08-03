2 godine garancije
Obustavljeno
Trimujte, oblikujte i obrijte
3 x originalno sečivo
Papirna ambalaža koja može da se reciklira**
Oštrica od nerđajućeg čelika koje se koristi i do 4 meseca* dajući vam osećaj svežine
Philips OneBlade je revolucionarni novi hibridni aparat za stilizovanje koji može da skraćuje, brije i kreira čiste linije i ivice, sa dlačicama bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše i prijatnije brijanje. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzu oštricu koje je efikasna kod dlačica svih dužina.
Može da se koristi uz OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) i OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Izdržljiva oštrica od nerđajućeg čelika koja se koristi i do 4 meseca* dajući vam osećaj svežine. Kada se na brijaču pojavi indikator za zamenu – ikona za izbacivanje – moguće je da performanse oštrice više nisu optimalne. Vreme je da razmislite o zameni oštrice, za vrhunski doživljaj brijanja
4.5
od 5
312
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
_nana_11
03/08/2024
Hrvatska
Deo promocije
One Blade oštrica
Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Zezica
02/08/2024
Hrvatska
Deo promocije
OneBlade oštrica
Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
PićoZgb
01/08/2024
Hrvatska
Deo promocije
Onebkade ne odličan za sve
Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.
Prednosti
Zato što je multi praktikantilan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica
Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.
Tamo gde je dostupan pogon za recikliranje