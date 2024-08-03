ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
  • Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

Obustavljeno

OneBladeZamenska oštrica

QP230/50

4.5
| (312) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine
Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše brijanje koje postaje prijatno. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzu oštricu koja je efikasna kod svih dužina dlačica
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za skraćivanje dlačica, a ne kože

Podrežite, oblikujte i obrijte dlačice bilo koje dužine

  • Trimujte, oblikujte i obrijte

  • 3 x originalno sečivo

  • Papirna ambalaža koja može da se reciklira**

  • Oštrica od nerđajućeg čelika koje se koristi i do 4 meseca* dajući vam osećaj svežine

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade je revolucionarni novi hibridni aparat za stilizovanje koji može da skraćuje, brije i kreira čiste linije i ivice, sa dlačicama bilo koje dužine. Njegov dvostruki sistem zaštite, premaz za glatko klizanje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima, obezbeđuju lakše i prijatnije brijanje. Tehnologija brijanja koju koristi obuhvata brzu oštricu koje je efikasna kod dlačica svih dužina.

Odgovara svim OneBlade drškama

Odgovara svim OneBlade drškama

Može da se koristi uz OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) i OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Oštrica koja dugo ostaje oštra

Oštrica koja dugo ostaje oštra

Izdržljiva oštrica od nerđajućeg čelika koja se koristi i do 4 meseca* dajući vam osećaj svežine. Kada se na brijaču pojavi indikator za zamenu – ikona za izbacivanje – moguće je da performanse oštrice više nisu optimalne. Vreme je da razmislite o zameni oštrice, za vrhunski doživljaj brijanja

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.5

od 5

312

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

03/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

One Blade oštrica

Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

02/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade oštrica

Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

01/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Onebkade ne odličan za sve

Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.

Prednosti

Zato što je multi praktikantilan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.

  2. Tamo gde je dostupan pogon za recikliranje