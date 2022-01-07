2 godine garancije
Obustavljeno
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje
Za bilo koju dužinu dlačica
Precizni češalj sa 12 dužina
Punjivo, za mokro i suvo korišćenje
Napravljen za oblikovanje dlačica na licu i podrezivanje dlačica na telu, Philips OneBlade podrezuje, definiše ivice i brije bilo koju dužinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizanje i zaobljenim vrhovima. Uz aparat za šišanje koji se pomera pri 200x u sekundi, efikasan je čak i sa dužim dlačicama.
Podrežite bradu na željenu čekinjastu dužinu. Philips OneBlade se isporučuje sa preciznim češljem od 12 dužina pomoću kojeg možete da kreirate sve od dužine tokom popodneva nakon jutarnjeg brijanja, preko kratkog podrezivanja, do duže brade.
Postignite precizne linije za nekoliko sekundi uz dvostrano sečivo koje vam omogućava da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.
4.6
od 5
740
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Miki23
07/01/2022
Srbija
Verifikovani kupac
Odličan proizvod
Funkcioniše besprekorno. Precizan i lak za održavanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za QP6510/20 OneBlade Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za QP6510/20 OneBlade Pro
Ivana Zagreb
13/06/2021
Hrvatska
Philips OneBlade Pro QP6520/20
Kupila tati za rođendan i on je zadovoljan, bio je čak iznenađen. Iako nije obrijao do glatkog, uspio je skinuti na suho gustu , jaku i pikavu bradu. Još jednom prošao na mokro s pjenom i zadovoljan je, a ja sretna jer napokon nije bio sav zrezan.
Prednosti
Lakoća rukovanja, baterija se brzo puni i dugo traje, mokro i suho "brijanje"
Mane
Cijena, cijena zamjenskih britvica, šteta što je to trimer koji glumi brijači aparat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za QP6520/20 OneBlade Pro
NHB55555
12/11/2020
Hrvatska
Deo promocije
Svakako preporučam
Jednostavan za korištenje, bez porezotina na koži. Odličan proizvod.
Prednosti
Jednostavan, blag prema koži
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za QP6520/20 OneBlade Pro
Svako sečivo traje do 4 meseca – Za vrhunski doživljaj brijanja. Podrazumevaju se 2 potpuna brijanja nedeljno. Stvarni rezultati se mogu razlikovati.
Odgovara svim OneBlade proizvodima osim modelu QP4xx